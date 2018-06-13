Скандальному организатору «титушек» Крысину изменили условный срок на 5 лет тюрьмы

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Вячеслава Веремия и приговорил Крысина до 5 лет реального заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Защита просила оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

- Я считаю, что жалобы прокуроров безосновательны, поэтому считаю, что приговор Шевченковского суда следует оставить без изменений, - заявила в ходе дебатов защитник Юрия Крысина адвокат Гнатюк.

Кроме того, второй адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что его подзащитный имеет положительные характеристики.

- Фактически получается, что прокуратура вводила суд первой инстанции в заблуждение. Просят осудить человека, который искренне раскаялся в зале судебного заседания. Он женат, у него двое детей, а также положительная характеристика. Я считаю, что должны быть апелляционные жалобы отклонены, а приговор суда должен остаться без изменений, - сказал адвокат.

Представительница потерпевшей стороны адвокат Евгения Закревская заявила, что поведение Крысина опровергает его «искреннее раскаяние». Юрий Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину.

- Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений, - заявил Крысин после окончания судебных дебатов, после чего колегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако «смягчающие обстоятельства» в виде двух малолетних детей и «раскаяния» подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из «титушек» в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.