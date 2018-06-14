Ночью в центре Николаева по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали троих парней

В центре Николаева ночью 14 июня полиция задержала троих молодых людей по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло во дворе за супермаркетом «Сотка» на улице Соборной.

Сотрудники патрульной полиции задержали троих подозреваемых в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

12-летнюю девочку медики госпитализировали. Пока о ее состоянии информации нет.

Фото: 0512

Напомним, на Николаевщине серийного педофила отправили в тюрьму на 12,5 лет.