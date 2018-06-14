На Одесчине неизвестные отравили 18-летнюю девушку, которая ранее воспитывалась в местной школе-интернат

В понедельник, 11 июня, в городе Килия в Одесской области в общежитии профессионального лицея нашли тело 18-летней студентки, бывшей воспитанницы местной школы-интерната.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Девушка была отравлена — об этом свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы.

«В Килийское отделение полиции поступило сообщение о внезапной смерти 18-летней уроженки Саратского района, которая училась и жила в городе Килия. Ее тело обнаружили в комнате общежития местного лицея без признаков насильственной смерти. Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма не оставляла, намерений самоубийства не высказывала», — говорится в сообщении.

Для установления причин смерти назначен ряд дополнительных экспертиз. По факту смерти студентки заведено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ночью в центре Николаева по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали троих подозреваемых.