«Я не за Россию, я за США»: Трамп о возвращении РФ в состав G8

Американский президент Дональд Трамп не считает, что недавний саммит Большой семерки в Канаде ознаменовался его конфликтом с лидерами стран-партнеров, и заявил, что не отказывается от мнения, что «было бы лучше, если бы Россия была здесь».

Свои соображения он озвучил в интервью каналу Fox News.

Как выразился Трамп, если бы на встрече лидеров неофициального клуба G7 был президент РФ Владимир Путин, то они смогли бы воспользоваться возможностью и обсудить с ним Украину и Сирию.

- Если бы он был на той встрече, я мог бы призвать его сделать вещи, которые полезны для мира, для страны и для него. <...> Знаете, мы потратили, наверное, 25% нашего времени на разговоры о России, и я сказал: а не было бы лучше, если бы они (россияне) были здесь? Я не за Россию. Я за США, - подчеркнул хозяин Белого дома.

Отметим, 8-9 июня 2018 года в Ла-Мальбе канадской провинции Квебек прошел саммит лидеров стран Большой семерки – Британии, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки». Его предложение поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте. Однако европейские страны-участницы «Большой семерки» единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.