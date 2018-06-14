Юного «вора в законе», который дважды попадался полиции в Николаеве, избили и лишили титула

Фото Убилавы, опубликованное николаевской полицией В среде воров в законе началась масштабная чистка рядов и за последние две недели титулов лишились трое криминальных авторитетов – в частности речь идет о 25-летнем Ревазе Убилаве, которого несколько раз задерживали в Николаеве.

Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Как отмечается, от лишних в своих рядах законники избавляются без какого-либо внешнего вмешательства. Одного из самых молодых «воров в законе» «раскороновал» с формулировкой «случайный пассажир» 44-летний Коба Ахвледиани (Коба Сухумский).

Титулов также лишились 36-летний Горадзе Миндия (Лавасоглы Батумский) и 38-летний Лексо Логуа (Лексо Гальский).

Напомним, Убилаву дважды за полгода задерживали в Николаеве. Так, впервые его задержали в конце декабря 2015 года - тогда он приезжал в город, чтобы встретиться для переговоров с местными представителями криминального мира. Позже его снова задержали в Николаеве в конце января 2016 года, когда он приехал проконтролировать, как в городе действуют подчиненные ему этнические группировки, состоящие из выходцев из Грузии и занимающиеся кражами из квартир и кражами барсеток. Летом 2016 года он уже попался сотрудникам СБУ в Киеве.

Справка:

Реваз Убилава известен также как «Резико Джаварский». Он успел побывать в заключении – в Смоленской исправительной колонии №1. Его имя фигурировало в конфликтах в криминальном мире России, а в августе 2013 года в 20-летнем возрасте Убилаву «короновали» в Турции воры из клана Мераба Джангвеладзе. На тот момент он был самым молодым из «воров в законе». Осенью 2014 года на Убилаву было совершено вооруженное нападение в Москве, а в сентябре этого года «Резико Джаварского» задерживала милиция Минска.