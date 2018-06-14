«Вместе распивали спиртные напитки»: в полиции рассказали подробности изнасилования девочки в центре Николаева

Изнасилованная в центре Николаева 12-летняя девочка сама попросилась в компанию своих обидчиков, и они вместе распивали алкоголь.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О том, что во дворе дома от насилия пострадала девочка в полицию в 00:15 14 июня сообщил житель одного из домов по проспекту Центральном. Мужчина рассказал, что возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде. В это время двое неизвестных убегали.

Прибывшим патрульным один из парней давал ложные показания, поэтому полицейские, узнав от потерпевшей, что она вместе с обидчиками заходила в торговое заведение, быстро отправились просматривать видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Получив детальное описание внешности, в течение часа полицейские установили местонахождение и задержали неподалеку от места преступления юношей, которые продолжали распивать алкогольные напитки. На их одежде были пятна крови, поэтому сомнений в патрульных о их причастности к совершению изнасилования не было.

«По словам задержанных и 12-летней потерпевшей, предварительно установлено, что они познакомились в парке в центре города, вместе распивали спиртные напитки, а потом, закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор многоэтажек. Там, предварительно, двое злоумышленников воспользовались беспомощным состоянием пострадавшей, и совершили в отношении нее насильственные действия, намерениям третьего помешали прохожие», – говорится в сообщении.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в ГУ Нацполиции области сообщил, что девочка приехала к своей знакомой в Николаев из Николаевского района, где живет вместе с бабушкой. Двум задержанным парням по 18 лет, а еще одному - 21.

Следователи Центрального отдела полиции расследуют обстоятельства уголовного производства, начатого по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Назначены соответствующие экспертизы и другие следственные действия, после проведения которых возможна дополнительная квалификация.

Напомним, 10 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар — дочь Татьяны Суровицкой, а затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее. Несмотря страшные ожоги 55% тела, тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре от остановки сердца.

В апреле 2012 года Татьяна Суровицкая вместе с владельцем немецкой газеты Райко Опитцем, появившемся в Николаеве после смерти Оксаны Макар, вручили николаевской БСМП медицинское оборудование для изувеченной Саши Поповой. Тогда сам Опитц и Суровицкая заявляли, что каждый аппарат стоит по 80 тысяч долларов (640 тысяч гривен) и, мол, один аппарат подарил Опитц за свои деньги, а второй – мама Оксаны Макар на пожертвованные украинцами деньги на лечение ее дочери.

Позже выяснилось, что данное оборудование оказалось гуманитарной помощью для Украины и «стоило» немцу и маме Макар всего 10 евро, а также то, что на это оборудование нет никаких документов и встал вопрос о законности ввоза его в Украину и возможности использования больницей.

Сама Татьяна Суровицкая по истечению времени в эфире одного из телешоу призналась, что отдала Опитцу без какой-либо расписки 640 тысяч гривен наличными пожертвований, а себе оставила 3 тысячи 700 долларов на сигареты.