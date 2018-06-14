Николаевские налоговики разоблачили подрядчика, который привлек сомнительные фирмы к ремонту судовых механизмов и присвоил ₴4,1 миллиона

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Николаевской области выявили факт присвоения при помощи сомнительных фирм бюджетных 4,1 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонта судовых механизмов и оборудования.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

«В ходе проверки установлено, что предприятием-победителем тендерных закупок часть работ передана на выполнение другому предприятию, которым, в свою очередь, к проведению ремонтных работ привлечен ряд субподрядчиков с признаками «фиктивности». То есть, должностные лица этого предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, на основании первичных документов с реквизитами субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности» составили заведомо неправдивые бухгалтерские документы относительно осуществления расходов на ремонтные работы, чем искусственно завысили их стоимость», – говорится в сообщении.

На основании материалов ГУ ГФС в Николаевской области Заводский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением»).

В ГФС отметили, что за январь-май 2018 года, на основании материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Николаевской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении семи преступлений в сфере публичных закупок, по которым государству нанесены убытки на общую сумму 28,8 миллионов гривен.

Напомним, что в Николаеве подрядчика подозревают в присвоении 200 тысяч гривен при ремонте в морпорту.