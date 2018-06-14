В Николаеве завели уголовное дело на сына главы райсуда, который повредил чужой автомобиль

Константин Кутурланов Относительно сына главы Корабельного райсуда Николаева Елены Кутурлановой Константина открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Уголовное производство относительно Константина Кутурланова зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований 13 июня с предварительной квалификацией по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Досудебное расследование проводит Центральный отдел полиции и сейчас проводятся первоочердные следственные действия.

Как писал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» гендиректор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко, конфликт с участием Куртуланова случился 12 июня.

Водитель «Chevrolet» на проспекте Центральном якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Мужчина начал приносить свои извинения велосипедисту, но тот агрессивно начал выражаться в сторону владельца «Chevrolet», который 25 лет своей жизни отдал службе Украине, и уже четыре года борется со страшной болезнью.

«Тем не менее, ему мало было обматерить человека, который ходит, опираясь на трость. Бык еще решил заявить, что если бы не трость, то он его прибил бы. Достойный сын служителя Фемиды, действовал строго по УПК и после потока нецензурной лексики с ноги заехал в дверь автомобиля. Это в стиле николаевского быдла, воевать, бл*дь, с автомобилем, который не даст тебе в ответ по твоему е**лу. К слову, он мог бы применить свои навыки борьбы с железяками в зоне проведения АТО, поражая одним ударом ноги вражеские танки. Но когда было 6 волн мобилизации, ему было не до этого, он развивал свой чебуречный бизнес, который почему-то не развился. И я даже знаю, почему», – написал Артем Дыбленко.