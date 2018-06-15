«Ударила кулаком в нос, добила палкой»: На Николаевщине суд дал три года условно женщине, которая насмерть забила бывшего мужа

Суд утвердил договор виновности между прокуратурой и обвиняемой в избиении до смерти бывшего мужа, а также ей избрал наказание в виде трех лет условно.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Снигиревского районного суда Николаевской области.

Женщина пришла к своему бывшему мужу вечером 17 ноября 2017 года и хотела забрать свои вещи. При этом для запугивания экс-супруга она захватила деревянную палку.

Когда она пришла, то застала мужчину спящего на лежанке. Женщина его разбудила и начала требовать вернуть вещи. Чтобы усилить просьбу она сначала ударила мужчину кулаком в нос, а потом толкнула. Мужчина упал на лежанку, а бывшая схватила его за ноги и вытащила на средину комнаты.

После этого женщина ухватилась за свою палку и начала избивать ненавистного мужчину. Избив бывшего мужа, женщина ушла домой.

Через два дня после нападения мужчину обнаружили в доме и госпитализировали. В реанимации больницы он умер от многочисленных травм головы.

Таким образом, обвиняемая совершила уголовное преступление, предусмотренное часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего, что привело к смерти потерпевшего.

В июне обвиняемая и прокурор заключили договор о признании виновности, в котором также пришли к согласию о степени меры наказания.

В итоге суд утвердил сделку, признал обвиняемую виновной в совершении преступления по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Одновременно суд освободил ее от основного наказания с назначением испытательного срока три года, как это предусмотрели стороны в договоре о признании виновности.

Напомним, в Вознесенске суд наказал условным сроком девушку, которая в магазине жестоко порезала ножом продавщицу