В Кривом Роге возле больницы обнаружили тело голой женщины - в соцсетях заговорили о маньяке

В Кривом Роге на территории больницы нашли обнаженное тело молодой женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины.

«Обнаруженной женщине около 30 лет (по другим данным, на вид - около 20 лет. - ред.). Сейчас тело направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти, а также была ли жертва изнасилована. В то же время полиция выясняет все обстоятельства смерти женщины», – сообщили в пресс-службе.

Жители Кривого Рога уверяют, что в городе появился маньяк. По их словам, это не первый случай, когда неизвестный нападает на девушек, убивает и насилует их. Так, утром 27 мая в парке Богдана Хмельницкого было обнаружено тело 17-летней местной студентки. Девушку задушили, а потом изнасиловали. При этом на теле погибшей, как и в последнем случае, не оказалось белья и джинсов. В полиции не исключают, что это дело рук одного и того же преступника, отмечает издание.

«Действительно, около двух недель в городском парке было обнаружено тело молодой девушки. Но пока связывать эти два убийства мы не можем, так как нет заключения экспертов», – отметили в полиции Днепропетровщины.

В то же время криворожане сообщают в соцсетях еще о нескольких случаях нападения маньяка. К счастью, в этих случаях девушкам удалось выжить. Так, 24 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая тренировалась на спортплощадке. От удара по голове она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела, что на ней нет штанов и нижнего белья.

«Несколько дней назад также была попытка нападения на девушку, которая чудом осталась жива. Она тоже была голой, когда ее нашли», – написала в Facebook Лариса Ковальчук.

Напомним, что в Вознесенске мужчина избил и изнасиловал свою 53-летнюю соседку.