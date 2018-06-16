На Николаевщине задержали чиновника за присвоение 20 тысяч гривен из бюджета

В Еланецком районном центре задержали бухгалтера, который подделывал документы и таким образом присвоил себе около 20 тысяч гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Досудебное расследование установило, что бухгалтер, злоупотребляя своим служебным положением, в период с ноября 201-го по октябрь 2016-го, при начислении и выплате заработной платы, в том числе премий, материальной помощи на оздоровление и отпускных путем составлял ложные официальные документы и присвоил себе около 20 тысяч гривен из местного бюджета.

Ее действия квалифицированы по части 2 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, и частью 1 статьи 366 УК Украины - составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Суд поддержал позицию прокурора и бухгалтера осудили к реальной мере наказания в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности с ведением бухгалтерского учета сроком на 1 год 1 месяц.

Напомним, в Николаеве суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы рецидивиста, который решил заняться сутенерством, а потом еще и пытался откупиться от полиции. При этом осужденный уже отсидел более половины срока по «закону Савченко».