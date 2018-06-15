На Одесчине силовики освободили из рабства 30 человек

Три десятка человек освободили из рабства в Одесской области сотрудники ГПСУ, Национальной полиции и СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Информацию о торговле людьми и незаконном удержании работников получили недавно офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Правоохранители провели санкционированную проверку на территории консервного завода. Там они обнаружили 30 человек, которых незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Люди были вынуждены работать под угрозой физического насилия.

Среди освобожденных — граждане Украины из разных регионов, в том числе Крыма, которые в поисках заработка попали в рабство. Правоохранители задержали трех подозреваемых.

Напомним, ранее в Харькове СБУ освободила из «реабилитационных центров» 230 человек.