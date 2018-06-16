На Николаевщине двух парней, ударивших таксиста ножом в шею ради автомобиля, отправили в тюрьму на 12 и 13 лет

В Николаеве суд приговорил к 12 и 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин, которые с ножом напали на таксиста и угнали его автомобиль.

Об этом свидетельствует приговор Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, 10 января двое жителей Баштанского района, 25 и 19 лет, попросили мужчину отвезти их из николаевского автовокзала в Калиновку, а потом ранили его ножом в шею и украли автомобиль.

Согласно материалам, уже возле села Калиновка двое преступников сообщили мужчине, что доехали до нужного им пункта. Один из злоумышленников, который сидел позади водителя, в этот момент ударил таксиста ножом в шею. Далее преступник с ножом понял, что жертва сопротивляется, и дал понять своему подельнику о необходимости помочь.

Сидящий возле водителя пассажир прижал голову таксиста к сидению и пострадавшего ударили еще раз ножом в туловище. Водителю «Opel Vectra» все же удалось вырваться от нападавших и выбежать из автомобиля. Раненный таксист начал останавливать проезжающий мимо места происшествия транспорт, а злоумышленники уехали на автомобиле пострадавшего.

Через время угнанный «Opel Vectra» нашли в шести километрах от села Костычи Баштанского района. При этом автомобиль подожгли, а номера сняли.

Такие действия квалифицировали по части 3 статьи 15, пункт 6,12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и части 3 статьи 289 УК Украины, как незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего.

Оба обвиняемых в суде отказались признавать свою вину. Они уверяли, что не знают потерпевшего, а из Николаева возвращались домой в село Ингулка на «маршрутке».

Потерпевший в суде рассказал, что ножом его ударил старший мужчина, который сидел позади него. После слова «давай», сидящий возле него другой обвиняемый схватил его рукой за голову, начал душить и прижимать к сиденью вниз, а второй рукой перебирал по карманам в поисках денег. Преступник с ножом замахивался еще раз ножом в область печени, но таксисту удалось во время удара ухватить рукой лезвие ножа и дальше выбежать из автомобиля.

В итоге суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях. Претупник, который бил таксиста ножом получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с него 35 тысяч 300 гривен ущерба в пользу потерпевшего. Его младший подельник получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.