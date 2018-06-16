Рыбаки пожаловались, что николаевские общественники и рыбоохрана принуждают их платить мзду под видом членских взносов

На Николаевщине любители рыбалки посетовали, что представители общественных организаций при поддержке некоторых инспекторов рыбоохраны требуют платить своеобразную дань в виде членских взносов.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Мы, любители рыбалки, возмущены тем, что кучка аферистов из различных общественных организаций, в том числе и областного УООРа («Украинское общество охотников и рыбалок», – ПН), обманывает жителей Николаевской области, требуя платить мзду за право на рыбалку. К сожалению, делают они это при поддержке некоторых инспекторов рыбоохраны, которые на водоемах требуют от рыбаков предъявлять членские билеты этой организации», – говорится в письме.

Рыбаки по поводу этого вопроса обратились в Государственное агентство рыбного хозяйства, где им разъяснили, что за любительскую и спортивную рыбалку не нужно платить какие-либо взносы.

Также в ГАРХ отметили, что действительно водоемы могут передаваться объединениям любителей рыбалки и там ловля рыбы происходит или по членским билетам таких организации или по платным карточкам, но при этом Госрыбагенство не передавало никакие водоемы для пользования УООР в Николаевской области.

Напомним, что 19 сентября 2017 года на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при поддержке пограничной службы Азово-Черноморского регионального управления провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу»

Как известно, 20 ноября 2017 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань»с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.