Рыбаки пожаловались, что николаевские общественники и рыбоохрана принуждают их платить мзду под видом членских взносов

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На Николаевщине любители рыбалки посетовали, что представители общественных организаций при поддержке некоторых инспекторов рыбоохраны требуют платить своеобразную дань в виде членских взносов.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Мы, любители рыбалки, возмущены тем, что кучка аферистов из различных общественных организаций, в том числе и областного УООРа («Украинское общество охотников и рыбалок», – ПН), обманывает жителей Николаевской области, требуя платить мзду за право на рыбалку. К сожалению, делают они это при поддержке некоторых инспекторов рыбоохраны, которые на водоемах требуют от рыбаков предъявлять членские билеты этой организации», – говорится в письме.

Рыбаки по поводу этого вопроса обратились в Государственное агентство рыбного хозяйства, где им разъяснили, что за любительскую и спортивную рыбалку не нужно платить какие-либо взносы.

Также в ГАРХ отметили, что действительно водоемы могут передаваться объединениям любителей рыбалки и там ловля рыбы происходит  или по членским билетам таких организации или по платным карточкам,  но при этом  Госрыбагенство не передавало никакие водоемы для пользования УООР в Николаевской области.

Напомним, что 19 сентября 2017 года на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при поддержке пограничной службы Азово-Черноморского регионального управления провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу»

Как известно, 20 ноября 2017 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань»с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.

Тарас Леонтян

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