Подозреваемых в разгонах лагерей ромов в Киеве пока нет, - Нацполиция

На данный момент подозреваемые в разгонах лагерей ромов в Киеве не установлены.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передают «Украинские новости».

По его словам, полиция продолжает расследовать уголовные производства, открытые по фактам сноса палаточных лагерей ромов на Лысой горе и в парке возле метро «Академгородок».

«Подозрение еще никому не вручено, проводится расследование... Проведено большое количество допросов, мы выясняем мотивы всех, кто принимал участие в этих акциях», - сообщил Крищенко.

Он также отметил, что в деле о сносе палаточного городка ромов около «Академгородка» нет потерпевших.

Напомним, ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили 16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.