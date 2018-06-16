В Николаеве суд избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании 12-летней девочки

В пятницу, 15 июня, в Центральном районном суде Николаева избирают меру пресечения троим задержанным, которых подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из суда.

Как известно, ночью 14 июня во дворе дома от насилия пострадала девочка. Об этом полиции сообщил житель одного из домов по проспекту Центральном. Мужчина рассказал, что, возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел, как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде. В это время двое неизвестных убегали.

Позже в полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию своих обидчиков, и они вместе распивали алкоголь. Двоим из подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год.

Заседание по избранию меры пресечения проходит в закрытом режиме.

Напомним, 10 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар — дочь Татьяны Суровицкой, а затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее. Несмотря страшные ожоги 55% тела, тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре от остановки сердца.

В апреле 2012 года Татьяна Суровицкая вместе с владельцем немецкой газеты Райко Опитцем, появившемся в Николаеве после смерти Оксаны Макар, вручили николаевской БСМП медицинское оборудование для изувеченной Саши Поповой. Тогда сам Опитц и Суровицкая заявляли, что каждый аппарат стоит по 80 тысяч долларов (640 тысяч гривен) и, мол, один аппарат подарил Опитц за свои деньги, а второй – мама Оксаны Макар на пожертвованные украинцами деньги на лечение ее дочери.

Позже выяснилось, что данное оборудование оказалось гуманитарной помощью для Украины и «стоило» немцу и маме Макар всего 10 евро, а также то, что на это оборудование нет никаких документов и встал вопрос о законности ввоза его в Украину и возможности использования больницей.

Сама Татьяна Суровицкая по истечению времени в эфире одного из телешоу призналась, что отдала Опитцу без какой-либо расписки 640 тысяч гривен наличными пожертвований, а себе оставила 3 тысячи 700 долларов на сигареты.