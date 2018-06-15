Николаевский депутат рассказала о семье 12-летней девочки, которую изнасиловали: «Бабушка пила беспробудно»

У 12-летней девочки, которую 14 июня ночью, изнасиловали в центре Николаева, нет родителей, а воспитывается она бабушкой, которая до недавнего времени злоупотребляла алкоголем.

Об этом написала депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Лариса Веселовская у себя на странице в Facebook.

По словам Ларисы Веселовской, знакомые которой знают семью пострадавшей, бабушка девочки жила за счет средств социальных служб. Мать девочки также изнасиловали, первого ребенка она родила в 16, а через 10 лет умерла от онкологического заболевания.

«Бабушка жила за счет опекунских денег. Кстати, хочу сказать, что бабушке всего 53 года. Мать этих девочек была также изнасилована 20 лет назад в парке Дубки. Ей было тоже 12 лет. Первую дочь она родила в 16. А умерла она в 26 лет от онкологии. В тоже время повесился сын бабушки, брат умершей матери этих девочек. Впору бабушке запить», - написала Лариса Веселовская.

Однако сама девочка, по утверждению депутата, училась хорошо. Также у пострадавшей есть сестра, проживающая в Николаеве, к которой она и поехала в гости.

«Девочка живет и учится в селе Кринички. Окончила 7 класс с хорошими оценками. У нее есть старшая сестра 16 лет, которая уже год живет с парнем в Николаеве. Бабушка – опекун этих девочек пила беспробудно, пока односельчане не скинулись деньгами и не «закодировали» ее. Вчера девочка поехала к старшей сестре в гости», - написала Лариса Веселовская.

Напомним, о том, что во дворе дома от насилия пострадала девочка в полицию в 00:15 14 июня сообщил житель одного из домов по проспекту Центральном. Мужчина рассказал, что возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде. В это время двое неизвестных убегали.

Позже стало известно, что 12-летняя девочка сама попросилась в компанию своих обидчиков, и они вместе распивали алкоголь.