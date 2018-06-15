«Руководили из тюрьмы»: В Одессе полиция задержала банду фальшивомонетчиков

В Одессе 14 июня силовики задержали группу фальшивомонетчиков, которыми руководил находящийся в тюрьме организатор.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Группировка занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты. Правоохранители установили, что злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, составлявшей 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты.

В состав группы входило пять человек, трое из которых - граждане одной из стран Кавказского региона. При этом, как отмечается, организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах лишения свободы.

Следователи Национальной полиции во время проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументировали систематические факты сбыта поддельных банкнот.

Задержание произошло при попытке злоумышленников продать очередной «транш» поддельных средств в размере 9 тысяч евро.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове накрыли полиграфкомбинат, печатавший фальшивые доллары.