Криштиану Роналду за неуплату налогов получил условный срок и штраф размером 18,8 миллиона евро

За считанные часы до поединка со сборной Испании лидер португальцев Криштиану Роналду узнал окончательный вердикт суда по своему обвинению в неуплате налогов.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «Football.ua».

Как стало известно, Криштиану признал собственную вину, в связи с чем был приговорен к двум годам лишения свободы. Так как ранее Роналду не привлекался к уголовной ответственности, испанские представители Фемиды решили ограничиться условным сроком. Таким образом, в тюрьму форвард «Реала» не отправится. Тем не менее, Роналду должен заплатить серьезный штраф в размере 18,8 миллиона евро.

Напомним, что ранее «Реал» третий раз подряд выиграл кубок Лиги чемпионов.