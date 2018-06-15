На Ровенщине копатели янтаря перекрыли трассу и устроили потасовку с полицией, пострадали 8 правоохранителей

Восемь полицейских ранены в результате потасовки с перекрывшими трассу протестующими в Ривненской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции.

Указано, что в пятницу в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу «Киев - Ковель – Ягодин».

«Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции», - сказано в нем.

По состоянию на 14:00 в медицинские учреждения за помощью обратились 8 полицейских. Информация о других пострадавших участниках инцидента или местных жителях в полицию не поступала.

По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства.

Около 13:00 протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено. Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям.

Напомним, на Ровенщине около 200 копателей янтаря напали на полицейских – пострадали пять спецназовцев.