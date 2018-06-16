«Две пули попали в грудную клетку»: полиция раскрыла подробности вечернего убийства

Причиной убийства мужчины в элитном микрорайоне в центре Николаева стал конфликт с двумя неизвестными.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вчера вечером в элитном микрорайоне Николаева на берегу реки застрелили мужчину.
Раскрывая подробности произошедшего, в полиции сообщили, что сигнал в скорую помощь и полицию поступил от подруги убитого около 23:00 15 июня.
"Знакомая погибшего сообщила полицейским, что конфликт между ними и двумя неизвестными мужчинами произошел по неизвестным причинам. По ее словам, после непродолжительной ссоры и потасовки один из незнакомцев совершил несколько выстрелов, предположительно, из оружия травматического действия", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, две пули попали в грудную клетку в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, вынуждены были лишь констатировать его смерть.
"На данный момент полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. На розыск подозреваемых в убийстве мужчин были ориентировано все наряды полиции города", - подытожили в полиции.