Полиция Польши лишила прав украинца, перевозившего в багажнике 30 человек

Дорожная полиция в городе Тшебница (Нижнесилезское воеводство, Польша) оштрафовала и лишила водительских прав 21-летнего гражданина Украины, который перевозил в багажном отсеке минибуса 30 человек.

Об этом сообщает «Польское радио».

Задержанное для контроля транспортное средство было адаптировано для перевозки только 2 человек, остальные 30 пассажиров путешествовали стоя.

«Кроме того, у водителя не было действительного страхования на транспортное средство, которому, кроме того, не было разрешено движение», — заявил представитель нижнесилезской полиции Камиль Ринкевич.

Напомним, ранее в Польше украинец со «смертельной» дозой алкоголя в крови спровоцировал ДТП - есть погибший и пострадавшие.