«Они не размножаются, им нужна кровь и плоть»: супруга Турчинова высказалась о представителях ЛГБТ

Декан факультета естественно-географического образования и экологии, доцент Национального педагогического университета имени Н.П. Драгоманова и супруга секретаря СНБО Александра Турчинова Анна Турчинова раскритиковала новые школьные учебники и встала на защиту традиционных семейных ценностей.

Об этом сообщает «Громадське».

В своей статье «Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей» она подчеркнула, что предложенные специальной Антидискриминационной комиссией изменения для учебников «направлены на ликвидацию классической модели семьи».

- В детях разрушается ориентация на брак и семью, на обязанности перед своими родителями и детьми. Кто решил, что традиционные роли женщины и мужчины в семье — это плохо?, — говорится в статье.

По словам Турчиновой, такие изменения опасны тем, что «размывается понятие пола, размываются моральные нормы».

Турчинова также заявила, что ЛГБТ — это «отклонение от нормы», не имеющее возможности самостоятельно размножаться.

- Поэтому им нужно, чтобы у них была новая, как говорится, кровь и плоть, — считает декан.

Советник министра образования и науки Иванна Коберник отметила, что ей «трудно комментировать, когда декан говорит такие ненаучные вещи».

- На самом деле, если следовать ее логике, она не имела права работать деканом в вузе, так как, по ее логике, ее место на кухне, — заявила она.

Напомним, в Украине петиция за «семейные ценности» и против гей-парадов набрала необходимые 25 тысяч подписей.