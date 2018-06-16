В зоне ООС украинские военнослужащие задержали легкоматорный самолет без документов

В районе боевых действий на Донбассе украинские военные задержали легкомоторный самолет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 16 июня, около 06:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом в пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

Напомним, на Донбассе украинские военнослужащие задержали боевика с арсеналом оружия.