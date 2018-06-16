В Черкассах взорвался «Mercedes» – в СМИ пишут о гибели местного бизнесмена

В Черкассах в субботу утром, 16 июня, в результате взрыва «Mercedes-Benz» пострадал водитель этого автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

«Около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки «Mercedes». Сейчас на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства», – говорится в сообщении.

Местное издание «Про все» сообщает, что, по предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Через время пострадавший скончался от потери крови в больнице.

Издание пишет, что за рулем «Mercedes» находился черкасский бизнесмен 69-летний Анатолий Скоромный, который является директором ТЦ «Транзит». Кроме этого, потерпевший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Напомним, что в Киеве во дворе дома взорвалась «Волга», пострадало четверо детей – двое из них в реанимации.