«Подделывал документы для поездок вы Крым»: Полиция объявила в розыск мэра Доброполья

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Городской голова Доброполья подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения АР Крым.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

На сайте МВД указано, что Аксенов исчез 4 июня. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным СМИ, 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения. По словам адвокатов Аксенова, с 16 мая они не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Как сообщает Громадське, 16 мая мэра Доброполья задержали в Краматорске у здания Донецкой облгосадминистрации.

Представители прокуратуры предоставили данные от ГНСУ Украины о том, что 17 мая Аксенов покинул территорию Украины, а затем скрывается от следствия. В Добропольской горсовете сообщили, что Аксенов находится в отпуске с 21 мая.

5 июня городской голова Доброполья четвертый раз не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения, поэтому суд применил принудительный привод к Аксенова. Следующее заседание по избранию меры пресечения городскому голове Доброполье должно было состояться 12 июня.

Напомним, экс-мэра Торецка, который тесно сотрудничал с «ДНР» и блокировал технику ВСУ, выпустили из СИЗО.