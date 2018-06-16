Одесский суд приговорил к пожизненному сроку рецедивиста, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку

Суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя села Дивизия Татарбунарского района, который в сентябре прошлого года изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры доказали в суде вину мужчины в убийстве, изнасиловании и грабеже. Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы обвинения и защиты, судья огласил приговор — пожизненное лишение свободы.

Отметим, ценой жизни девочки стал сенсорный мобильный телефон.

Сразу после задержания убийца и насильник признался в содеянном и подробно рассказал обстоятельства преступления.

- Я лежал на обочине, поднял голову, вижу — прошла девушка. Я ее догнал, дал кулаком по шее, она отдала телефон и говорит «Больше не бейте меня». Я сказал, что бить не буду, оттащил ее от дороги, изнасиловал. Она возмущалась, конечно, но я ей по морде пару раз дал. Она начала орать, туда-сюда. Я ее за горло схватил, немного придушил, изнасиловал, телефон взял и ушел,- рассказ подозреваемый.

16-летняя жительница села Тузлы Татарбунарского района пропала 29 сентября. Она отпросилась у родителей на несколько часов в соседнее село на концерт, но домой не вернулась. Мать обратилась в полицию, после чего были организованы поиски девушки-подростка.

К сожалению, в течение нескольких часов пропавшая была обнаружена со следами насильственной смерти в лесополосе у села Дивизия.

По горячим следам был установлен ранее судимый 37-летний житель Дивизии, у которого был обнаружен мобильный телефон девушки.

По информации «Бессарабии Информ», погибшая училась в 11 классе и была одним из четырех детей в семье.

Напомним, 14 июня в центре Николаева по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали троих парней.