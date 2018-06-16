В Одессе активисты забросали «кровавыми» мячами Российское консульство

В субботу, 16 июня, в Одессе под стенами Российского консульства состоялась акция с требованием освободить политических узников Кремля

Об этом сообщает «Думская».

Около 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему Чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

По словам организаторов пикета — представителей одесского отделения «Автомайдана», мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, не соблюдающей международные законы и общечеловеческие нормы морали.

- Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство, — рассказал представитель «Автомайдана» Юрий Батыр. — Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34 день голодовки Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили.

По словам Батыра, этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия — страна-террорист.

- Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности.

В свою очередь, фанаты «Черноморца», принявшие участие в акции, рассказали, что не имеют ничего против чемпионата и смотреть его надо, однако не забывая, в какой стране он проходит.

- Сегодняшняя акция не направлена на то, чтобы люди не смотрели футбол, — считает фанат Александр, — пусть каждый болеет за свою сборную, но не забывает, что этот футбол проходит на крови наших ребят, защищающих нашу страну от агрессора.

В итоге участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в «ворота Российской Федерации», перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

Напомним, ранее в Киеве у посольства РФ активисты вышли на протест против российской агрессии в Украине.