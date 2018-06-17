На Николаевщине суд отправил мужчину в тюрьму вслед за его подругой, которой он помогал забивать таксиста молотком

На Николаевщине суд приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который вместе со своей сожительницей напали на таксиста и угнали его автомобиль.

Об этом идет речь в соответствующем приговоре Веселиновского районного суда Николаевской области

Как известно, нападение на первомайского таксиста произошло еще в августе 2016 года. Недавно 21-летняя сожительница преступника, которая била таксиста молотком по голове, получила за это нападение наказание в виде семи лет лишения свободы.

Согласно приговору, после того, как девушка трижды ударила таксиста по голове, ее сожитель еще раз кулаком ударил водителя «ВАЗ-2110», а после этого пострадавшему удалось выбежать из салона автомобиля.

Когда таксист убежал, уроженец Первомайска сел за руль легковушки и уехал с места происшествия. Ему не удалось далеко уехать, поскольку через время он съехал на угнанном автомобиле в кювет. Тогда парочка смогла поживиться только телефоном пострадавшего, но через время некий гражданин задержал преступника.

Обвиняемый в суде отказался признавать свою вину и рассказал другую версию случившегося. По его словам, он вызвал такси и поехал в село Чаусово, чтобы забрать долг у своего родственника. Родственник якобы на то время работал на уборке урожая, поэтому они свернули на полевую дорогу и несколько раз якобы останавливались у полей, чтобы найти должника. Обвиняемый уверял, что когда ему не удалось найти родственника, он попросил таксиста развернуться обратно. После этого он и водитель начали ссориться из-за неопределенного маршрута и запрета курить в салоне автомобиля.

Во время движения водитель якобы агрессивно с демонстрацией кулака повернулся к его жене, а обвиняемый это расценил как угрозу и ударил таксиста кулаком в голову. Злоумышленник рассказал, будто после этого водитель убежал, а он вслед кричал ему вернуться, поскольку подумал, что его жена начала рожать и нужно отвести их в роддом. Он уверял, что сел за руль только потому, что нужно было срочно увезти жену в больницу, но потом попал в ДТП. После ДТП он с беременной женой пошли пешком в сторону Первомайска и им попутчик на автомобиле предложил подвезти до города. Супруга обвиняемого отказалась, а этот же попутчик задержал подозрительного мужчину и вызвал полицию.

Кроме того, обвиняемый уверял суд, что не знает ни о каком молотке, и что его жена не била инструментом таксиста по голове.

При этом эти показания обвиняемого не совпадали с показаниями потерпевшего и свидетелей в уголовном производстве, а также другими доказательствами.

В итоге суд принял решение признать обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 185 («Кража») и частью 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал все его имущество и взыскал 10 тысяч гривен в пользу потерпевшего.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об избрании осужденному меры пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи (30 дней) апелляционной жалобы, если такую ​​жалобу не было подано. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции. Таким образом осужденный судом первой инстанции пока не находится под стражей.

Напомним, на Николаевщине двух парней, ударивших таксиста ножом в шею ради автомобиля, отправили в тюрьму на 12 и 13 лет