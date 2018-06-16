В Николаеве водитель «Volkswagen» увиливал от грузовика и задел припаркованный «Peugeot» – тот от удара покатился на стоящий «ВАЗ»

В Николаеве в субботу, 16 июня, в районе пересечения улиц Никольская и Соборная водитель «Volkswagen» уходил от опережающего грузового автомобиля и задел припаркованный «Peugeot», который в свою очередь от удара оттолкнуло на стоящий впереди «ВАЗ».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Volkswagen» с прицепом двигался по Никольской со стороны улицы Соборной в направлении улицы Лягина. На этом отрезке легковой автомобиль «подрезал» «КамАЗ», поэтому владелец «Volkswagen» несколько вывернул руль влево и немного задел припаркованный «Peugeot». В свою очередь «Peugeot» от удара толкнуло несколько вперед и он бампером ударился об фаркоп стоящего впереди «ВАЗ-2106».

В результате ДТП никто не пострадал, а автомобили получили незначительные механические повреждения. «КамАЗ» же с места происшествия уехал.

Напомним, в центре Николаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей.