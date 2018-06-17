В Николаеве фигурант дела о взятке экс-замглавы облГФС пошел на сделку с прокурором – его «вывели» в другое производство

Роман Подгородинский Один из фигурантов уголовного производства по поводу вымогательства взятки уже бывшим первым заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Романом Подгородинским пошел на сделку с прокуратурой и относительно него выделили отдельное производство.

Об этом свидетельствует определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 23 августа 2016 года по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток был задержан первый заместитель главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Подгородинский вместе с подельником Александром Никитиным. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Александр Никитин «В производстве Центрального районного суда г. Николаева находится уголовное производство в отношении ЛИЦО_1, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины и ЛИЦО_2, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .2 ст.369-2 УК Украины. В судебном заседании прокурор сообщил, что между ним и обвиняемым ЛИЦО_2 заключено соглашение о признании виновности. Суд, выслушав участников производства, считает необходимым выделить материалы уголовного производства в отношении ЛИЦО_2 в отдельное производство», – говорится в документе.

Отметим, что договор о признании виновности подразумевает, что обвиняемый сотрудничает со следствием и признает свою вину. В это же время стороны могут согласовать меру наказания, которая устраивает стороны такого соглашения.

Напомним, николаевский бизнесмен рассказал, как экс-замглавы облГФС вымогал дань.