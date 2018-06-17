На Николаевщине рецидивист на автовокзале показал женщине гранату и спросил, что с ней делать – ему дали два года условно

В Первомайске суд приговорил к двум годам условно ранее судимого мужчину, который на автовокзале показал прохожей гранату и спрашивал, что с ней делать. Также у него еще нашли полсотни патронов.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Согласно документу, мужчина 16 апреля на автобусной остановке возле заброшенной воинской части в Первомайском районе нашел пакет со спиртным, в котором еще находился один пакет с боеприпасами. Мужчина забрал находку с собой и направился домой.

3 мая он поссорился с женой и решил уехать в Южноукраинск. При этом он захотел захватить и ранее найденные боеприпасы. Когда он оказался на территории первомайского автовокзала, то увидел там женщину, которой продемонстрировал взрывное устройство и спросил, что ему с ним делать. Прохожая в сво очередь сообщила о мужчине с гранатой в полицию.

Прибывшие на место правоохранители изъяли у мужчины ударно-дистанционную гранату РГН и 56 винтовочных патронов.

В суде обвиняемый признал свою вину.

В итоге суд признать его виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. Одновременно суд принял решение освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком два года.

Напомним, житель Николаевщины показал полиции тайник, где хранил патроны и гранаты.