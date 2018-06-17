Арест и 10 миллионов залога: В Очакове задержан экс-секретарь Затокского поселкового совета, который скрывался два года

Киевский райсуд Одессы заключил в СИЗО бывшего секретаря Затокского поселкового совета Сергея Кулика, назначив сумму выкупа в 10 миллионов гривен. Накануне он был задержан в городе Очакове Николаевской области.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Сергей Кулика подозревают в земельных махинациях в сговоре с главой поселкового совета Василием Звягинцевым и главой местной земельной комиссии Богданом Шевчуком. В результате их действий земельные участки площадью 3,1 га незаконно перешли в частную собственность.

В январе 2016 года Кулику объявили о подозрении по ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»), после чего он подался в бега и более двух лет находился в розыске. 16 июня правоохранители задержали его в Очакове и доставили на суд в Одессу.

Напомним ,в августе прошлого года в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали бывшую судью Белгород-Днестровского горрайонного суда за незаконное отчуждение государственной собственности, в том числе, и на территории Затокского поселкогового совета.