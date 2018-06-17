В Афганистане взорвался автомобиль со взрывчаткой – более 30 людей погибли

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В субботу, 16 июня, в афганском городе Нангархара произошел взрыв, в результате которого десятки человек погибли.

Об этом сообщает Pajhwok в Twitter.

Теракт произошел в ходе встречи афганских военных с боевиками движения «Талибан», представители которого недавно договорились с властями страны о перемирии в честь праздника Ид-аль-Фитр.

По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Число погибших в результате взрыва автомобиля в городе составляет 35, еще 65 человек получили ранения.

Стоит отметить, что ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство».

Напомним, что в городе Сурабая (Инонезия) в воскресенье, 12 мая, произошла атака террористов-смертников на три католические церкви, в результате которой пострадал по меньшей мере 41 человек, 11 погибли.

Виолетта Чех

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