«По статьям о террористическом акте и похищении человека»: СБУ завела дело на С14 и «Нацкорпус» за задержание Лусварги

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Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания активистами националистических организаций боевика «ДНР», гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.

Об этом написал адвокат бразильца Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

«Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)», - написал он.

Адвокат также обнародовал ответ СБУ на свой запрос, согласно которому 1 июня открыто уголовное производство по факту задержания Лусварги. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании заявления Рыбина и во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 18 мая.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций С14 и «Национальный корпус» задержали бразильца Лусварги в Киеве и привели в СБУ. 7 мая Павлоградский районный суд Донецкой области арестовал боевика без права внесения залога.

Роман Свиридов

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