В Херсоне двое неизвестных избили местного журналиста

В Херсоне неизвестные побили журналиста Сергея Никитенко.

Об этом он сам написал в Facebook.

Журналист сообщил, что нападавшие – двое бородачей, которые поджидали возле стоянки.

«Избивали молча», – сообщил Никитенко.

«После избиения сели в машину с транзитными номерами», – уточнил он.

Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью.

«Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался», – добавил он.

Как пишет в Facebook юрист Маси Найем, утром 18 июня на Никитенко «напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали». На место происшествия вызвали скорую и полицию.

«Полиция не найдет нападавших, потому что есть страх выйти на себя же. Это не политика. Это необъявленная война против активных граждан», – считает Маси Найем.

В отделе полиции «Украинской правде» сообщили по состоянию на 10:45, что Никитенко подал заявление и дает показания как потерпевший.

После изучения фактов следователь примет решение о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Никитенко в соцсетях называют «титаном гражданской жизни Херсона» и активистом движения «Честно».

25 мая 2016 года на Никитенко напали на площади Свободы в Херсоне во время митинга по случаю освобождения Надежды Савченко: бывший банкир Тарас Бурда разбил журналисту голову его же планшетом, когда Сергей снимал митинг.

Напомним, ранее в Одессе молодчики избили и ранили ножом главу местного «Автомайдана».