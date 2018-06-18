В Южноукраинске полиция и прокуратура пришли с обыском к мужчине, который выращивал коноплю на балконе

В Южноукраинске у 39-летнего ранее судимого мужчины изъяли 19 кустов конопли, которые он выращивал на балконе квартиры многоэтажного дома.

Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Также во время санкционированного обыска домовладения мужчины сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками полиции обнаружили «приборы, с помощью которых мужчина изготавливал наркотическое вещество в виде каннабиса».

Правоохранителям хозяин объяснил, что выращивал и хранил растения для собственного употребления без цели сбыта.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу, начато уголовное производство по части 1 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали межрегиональную преступную группировку, которая занималась распространением наркотических средств, в частности, каннабиса.