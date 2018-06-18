Генерального директора Audi задержали по делу о «дизельгейте»

Генеральный директор автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о так называемом «дизельгейте» - фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей.

Об этом сообщает «Медуза».

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена объявила о предварительном расследовании против руководства концерна, подозреваемого в мошенничестве. Тогда же правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi. В прокуратуре отметили, что Штадлер находится в предварительном заключении и в отношении него действует презумпция невиновности. От дальнейших подробностей представители прокуратуры воздержались.

Число обвиняемых в рамках «дизельного скандала» в Audi выросло до 20 человек. Концерн Audi является филиалом компании Volkswagen. В 2015 году руководство Volkswagen призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное ПО, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождений тестов на экологичность.

Против руководства компании были начаты уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна сейчас судят в США, еще один топ-менеджер компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы.

Из-за «дизельного скандала» компания Volkswagen уже выплатила штрафы на несколько десятков миллиардов долларов в различных странах.