В США мужчина попросил полицейских проверить, настоящие ли ему продали наркотики

В Калифорнии Дуглас Келли принес полицейским на проверку метамфетамин, подозревая, что дилер продал ему ненастоящий наркотик. Мужчину сразу арестовали.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на издание WDRB.

Инцидент произошел во вторник, 12 июня, в городе Хоторн. Полицейские рассказали, что 49-летний мужчина позвонил в участок и пожаловался на то, что метамфетамин, который он купил недавно, «плохо на него повлиял». По мнению мужчины, дилер под видом метамфетамина продал другое вещество. Келли попросил полицейских из отдела наркоконтроля проверить наркотик, поскольку решил судиться с недобросовестным дилером.

Правоохранители предложили ему приехать в участок и отдать наркотик лично. Проверка показала, что это действительно был метамфетамин. Келли арестовали и обвинили в хранении запрещенного вещества. Издание отмечает, что полицейские после этого случая в шутку предложили всем желающим «проверять наркотики на качество» в их участке.

Напомним, что ранее в США парень потерял чемодан с кокаином и попросил у полиции его найти.