На Львовщине полиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги

Полиция прекратила деятельность завода по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

«Установлено, что на расположенном в Бугском районе заводе в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток и туалетной бумаги с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей», - говорится в сообщении.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из завезенного сырья.

Также правоохранители установили и пресекли деятельность «перевалочной площадки» с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата.

Отмечается, что удалось предотвратить попадание на потребительский рынок товара стоимостью более 180 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли промышленные станки и более 40 тыс. единиц фальсифицированной бумажной продукции общей стоимостью более 0,4 млн гривен, а также установили организатора и лиц, причастных к незаконному производству.

Устанавливаются источники поставки сырья для изготовления контрафакта, место изготовления полиграфии и сеть сбыта изготовленной на заводе продукции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 177 УК (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение).

«Злоумышленникам грозит наказание - штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления», - сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве задержали грузовик с контрафактным алкоголем, который везли продавать на курортах.