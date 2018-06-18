Избитый херсонский журналист заявил, что на него напали те же «титушки», которые ранили главу одесского «Автомайдана»

Херсонский журналист Сергей Никитенко, которого избили неизвестные, опознал своих обидчиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Журналист утверждает, что на него напали теж же двое парней, которые избили и подрезали главу одесского «Автомайдана» Виталия Устименко.

«Мне скинули фото нападавших на Віталій Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить - утром на меня нападали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это значит, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянно рядом с нами», - написал Никитенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня неизвестные совершили нападение на Никитенко, избили его и после скрылись в неизвестном направлении.