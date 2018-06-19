В ГПУ подали апелляцию на оправдательный приговор и.о. директора Николаевского морпорта, которого обвиняли в злоупотреблении положением

Прокурор ГПУ подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который оправдал и.о. руководителя ГП «Николаевский морской торговый порт».

Об этом свидетельствует определение Апелляционного суда Николаевской области.

Как уже сообщалось, ГПУ подозревала Сергея Колтыпина в превышении служебных полномочий, так как тот без согласования с Фондом государственного имущества заключал договора на пользование железнодорожных путей с частными предприятиями, чем нанес государству ущерб в размере 4 миллионов гривен. Также сообщалось о том, что Печерский суд в феврале 2017 года отказал следователям ГПУ в аресте и.о. директора николаевского морпорта Сергея Колтыпин.

20 апреля Заводский райсуд оправдал ввиду отсутствия состава преступления и.о. руководителя ГП «Николаевский морской торговый порт» Сергея Колтыпина, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего государству нанесен ущерб на сумму свыше четырех миллионов гривен.

Согласно документу, апелляционное производство открыли 1 июня.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению и апелляционное рассмотрение уголовного производства по апелляционной жалобе прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины на приговор Заводского районного суда г. Николаева от 20 апреля 2018 назначить на 11:00 5 июля 2018 года», – сказано в определении апелляционного суда.

Напомним, прокурор Генеральной прокуратуры Украины 26 января вынес постановление о закрытии уголовного производства о хищениях в особо крупных размерах в части обвинения экс-директора Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.