В Лондоне банда на мопедах ограбили главу МВД Великобритании

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал, как однажды в Лондоне на него напала банда грабителей на мопедах.

Об этом он сообщил в интервью The Sun.

Преступники вырвали телефон из рук британского министра, когда тот хотел заказать такси.

- Это произошло мгновенно. Предже чем я осознал, что происходит, они скрылись, — рассказал Джавид.

Он отметил, что был зол и расстроен из-за случившегося, но рад, что его не избили, как многих других жертв банд на мопедах.

Преступления, совершенные группами лиц на мопедах, становятся общенациональной проблемой Британии: в 2017-м их число выросло на 163% — до 23 тысяч.

Для решения, в том числе и этой проблемы, в 2018-м Джавид намерен увеличить финансирование полиции на 440 млн фунтов стерлингов.