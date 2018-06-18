Контрразведка задержала подполковника ВСУ, который через жену вымогал взятку у подчиненного

На вымогательстве взятки от подчиненного офицера попался командир одного из подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другую воинскую часть», - говорится в сообщении.

Также указано, что к получению взятки военным была привлечена жена - именно ей передавали средства по месту жительства в Запорожье.

Уточняется, что подозреваемого подполковника задержали в воскресенье, 17 июня. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-начальник взрывотехнической службы Нацполиции вымогал деньги у подчиненных – отбирал по 500 гривен с зарплаты