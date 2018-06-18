В Николаеве пьяный работник СТО угнал автомобиль со станции и попал на нем в ДТП

В Николаеве полицейские задержали работника СТО, который в состоянии алкогольного опьянения угнал с места работы автомобиль, а потом на нем попал в аварию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратился руководитель одной из станций обслуживания автомобилей с сообщением о том, что с территории станции исчез автомобиль «ИЖ 2717».

Полицейские установили, что к исчезновению транспортного средства может быть причастен один из рабочих станции. А во время его розыска и установления места нахождения транспортного средства, выяснили, что человек попал на угнанной машине в ДТП.

По словам злоумышленника правоохранители узнали, что накануне похищения он употреблял спиртные напитки на рабочем месте, после чего решил покататься на автомобиле, который стоял неподалеку. Из-за чрезмерного количества выпитого, проехав некоторое расстояние, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП.

На месте автоаварии наряд патрульных полицейских составил в отношении него три админпротокола по части 1 статьи 130 КУоАП, статье 124 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»), и части 2 статьи 126 КУоАП («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами»).

Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку. Следственным отделом Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Назначен ряд соответствующих экспертиз после чего будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что в Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил «Mercedes» Медведчука.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве работник автомойки угнал машину клиента и разбил.