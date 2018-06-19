В Николаеве полиция задержала грабителя, который сорвал с пенсионера золотую цепочку

В Николаеве полиция задержала 28-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в ограблении 84-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось 15 июня около 11:00, когда пенсионер находился на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского. Неожиданно к нему подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его. Отобранное украшение грабитель успел продать, сейчас полицейские принимают меры для возвращения владельцу его ювелирных изделий.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульным пришлось стрелять, чтобы задержать грабителя.