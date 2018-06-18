За сутки на Николаевщине мошенники выманили у людей более 100 тысяч гривен, представляясь полицейскими и работниками банка

На Николаевщине за сутки мошенники выманили у местных жителей денежные средства на сумму более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В субботу, 16 июня, с заявлением в полицию обратилась жительница Заводского района, которая сообщила, что после разговора с представителем банка и «обновления» базы данных у нее пропало около 5 тысяч гривен.

В тот же день в Корабельном районе Николаева пенсионерка отдала мужчине, который представился сотрудником полиции, 800 долларов за то, чтобы его сын, якобы попавший ДТП, не был привлечен к ответственности. Однако вскоре женщина узнала, что с ее сыном все в порядке.

У жительницы Вознесенска мошенник, представившись работником службы безопасности банка, выманил 4,5 тысячи гривен, чтобы «уберечь» ее деньги от несанкционированного вмешательства. Таким же способом потерял денежные средства в размере 58 тысяч гривен житель села Покровское Очаковского района.

В Южноукраинске местную жительницу обманула неизвестная женщина под предлогом оформления пакета документов для выезда за границу. 12 тысяч гривен прислала потерпевшая на счет злоумышленницы, после чего и деньги, и связь с аферисткой была утеряна.

Следователи проводят расследование уголовных производств, начатых по признакам части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»). Оперативники принимают меры для задержания мошенников. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

«Полиция в очередной раз обращается с просьбой к гражданам не поддаваться на провокации аферистов и не спешить выполнять требования псевдоработников банков и полиции. Если вы попали в подобную ситуацию, не медлите - звоните 102», – предупредили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Николаеве двое вымогателей, представившись «криминальными авторитетами», угрожали николаевскому бизнесмену расправой.