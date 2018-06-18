Апелляционный суд снизил в 16 раз залог для владельцев «Гавриловских курчат», они вышли из СИЗО

Апелляционный суд Киева сократил до 5 млн грн размер залога Евгению и Марине Сигал - владельцам одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО «Комплекс-Агромарс», который выпускает курятину под маркой «Гавриловские курчата».

Об этом сообщает «ПроАгро».

Такую же сумму должен уплатить руководитель структурного подразделения «Комплекс-Агромарс» Иван Зозуля, чтобы выйти из СИЗО. Обновление. Суд вынес решение о снижении залога 15 июня, все подозреваемые уже вышли из СИЗО.

«Необходимые суммы были внесены на депозитарный счет суда и собственники агрохолдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор филиала Иван Зозуля были освобождены под залог и сейчас уже находятся со своими семьями», - сообщили в пресс-службе юридической компании Equity.

Напомним, 8 июня суд избрал Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, а его жене - арест с залогом 90 млн грн. Менеджеру компании Ивану Зозуле присудили 84 млн грн залога. Деньги тогда внесли лишь за Марину Сигал, и она вышла из СИЗО.

Владельцев агрохолдинга «Гавриловские курчата» задержали по подозрению в организации птичьего могильника. Их обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 200 млн гривен.