Депутаты горсовета отправили на доработку проект о распределении ₴95 миллионов для департамента ЖКХ в Николаеве

Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития отправили на доработку проект решения сессии о выделении дополнительных 95 миллионов гривен для департамента Жилищно-коммунального хозяйства Николаева.

Данное решение обсуждалось во время заседания, в понедельник, 18 июня.

Так, член комиссии и депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Карцев заявил, что проект имеет множество недоработок. Так, он обратил внимание на то, что несмотря на решение рабочей группы и депутатской комиссии в Департаменте ЖКХ предусмотрели деньги на реконструкцию светофоров по 6-й Слободской и 3-й Слободской, хотя ранее депутаты сняли расходы на эти объекты.

Помимо этого, депутат поднял вопрос о целесообразности одновременного выделения денег на изготовление проекта по реконструкции Соборной, Флотского бульвара и Парка Победы.

- Может давайте сделаем Соборную площадь, а потом пойдем дальше? У нас 2 миллиона на проект по Флотскому бульвару, пока мы сделаем Соборную площадь, он потеряет двухгодичный срок. Тогда нужны будут деньги на переэкспертизу и перепроектирование, - отметил депутат.

В свою очередь, первый заместитель директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов сообщил, что все эти объекты нужно реконструировать вместе.

В результате, депутаты предложили отправить проект на доработку и добавили, что можно собраться и снова рассмотреть доработанный вариант указанного проекта решения, чтобы уже в среду, 20 июня, можно было выносить его на сессию городского совета.

Ранее сообщалось, что депутаты горсовета на сессии перераспределили более 200 миллионов гривен Николаева на 2018 год.