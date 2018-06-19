В СБУ уверяют, что не заводили дела на националистов, которые в Киеве задержали бразильца-боевика

Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство в отношении активистов националистической организации С14, которые задержали боевика «ДНР» бразильского происхождения Рафаэля Маркуса Лусварги.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает «Радио Свобода».

«По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство относительно лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовных производств против организации С14 и ее руководителей на сегодня СБУ не начиналось и не расследуется», — сказала она.

Гитлянская отметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому скорее всего это производство передадут полиции.

Напомним, ранее адвокат бразильца Валентин Рыбин сообщил, что Служба безопасности начала расследование по факту задержания активистами С14 и «Национального корпуса» боевика-бразильца.

Как известно, 4 мая активисты националистических организаций С14 и «Национальный корпус» задержали бразильца Лусварги в Киеве и привели в СБУ. 7 мая Павлоградский районный суд Донецкой области арестовал боевика без права внесения залога.